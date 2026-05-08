Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno staccato la concorrenza delle coppie d'attacco in Italia. Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, ad oggi i sedici gol del capitano nerazzurro e i tredici del francese rappresentano in Serie A un bottino di ventinove gol all'attivo che solo il Como, grazie alle dodici reti a testa di Tasos Douvikas e Nico Paz (insieme arrivano a ventiquattro) può inisidiare. Molto staccati, invece, i reparti offensivi di Milan e Napoli, a conferma del fatto che entrambe le formazioni difettano in potenza di fuoco nella stagione in corso.

Sul quotiidano si fa anche un paragone con lo scenario in Europa e i due interisti non se la cavano malissimo. Andando a vedere le coppie principali, infatti, la "ThuLa" è quinta e a soli due gol in più ci sono Lamine Yamal e Ferran Torres del Barcellona a quota trentuno. A +3 dagli interisti stazionano invece Haaland e Foden nel Manchester City. Più avanti ci sono invece un paio di coppie che non sono alla portata: a quota trentanove i madridisti Vinicius jr e Mbappé, addirittura a quarantotto Harry Kane e Luis Diaz nel Bayern Monaco, ma solo l'inglese è arrivato in Bundesliga a trentatré.

Lautaro e Thuram hanno avuto anche un altro "merito": hanno distribuito lo sforzo, riuscendo a compensare i momenti in cui l'altro non poteva (per infortunio) o non riusciva (per forma fisica calante) ad essere incisivo. I due si contendono ora anche il trono dei bomber, visto che Lautaro ha soltanto tre lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra.