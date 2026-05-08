Nel giorno del commosso ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, scomparso due giorni fa nella sua Brescia, continuano ad arrivare pensieri e riflessioni su ciò che il Becca ha rappresentato non solo per gli interisti ma per tutto il calcio italiano, che con il suo addio perde un po' di fantasia.

Anche Marco Branca, ex direttore dell'area tecnica dell'Inter, in carica anche nel periodo del Triplete, ha voluto dedicargli qualche parola: “Era il mio giocatore preferito da ragazzo, poi ci siamo conosciuti un po’ di anni fa. L’ultima volta siamo stati insieme a Malta, quando lui lavorava per la Nazionale. Si stava sempre volentieri con lui, era simpatico e geniale. Il mio è un bel ricordo”.