Grande delusione, ai limiti della disperazione, per Alessandro Altobelli, che non ha potuto presenziare al funerale del caro amico Evaristo Beccalossi, in programma oggi alle 13.45 nella Chiesa Conversione di San Paolo di Brescia. Spillo, legatissimo da anni al Becca, brasciano come lui, ex nerazzurro come lui (si conoscevano da ben 52 anni), è rimasto infatti bloccato in Kuwait dove si trovava quando ha appreso la dolorosa notizia (collabora come opinionista in una TV locale che trasmette le partite di Serie A) e, a causa della situazione delicata nel Golfo, non è riuscito a tornare in Italia in tempo. L'unica combinazione di voli lo avrebbe portato a Milano solo alle 17, troppo tardi per l'ultimo saluto al caro amico.

Altobelli è stato così costretto a rassegnarsi, ma come ha ammesso al Corriere della Sera sta vivendo malissimo anche questo episodio: "Sono stravolto, non ci sono voli, per arrivare in Kuwait del resto ci avevo messo due giorni. Ero stato otto ore a Istanbul, dove avevo fatto scalo, riposando su una sedia. Sono bloccato, non ci sono soluzioni".