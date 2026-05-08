Ipotesi di formazione nerazzurra in vista di Lazio-Inter di campionato, la gara in programma domani alle 18 all'Olimpico antipasto della finale di Coppa Italia del 13 maggio nello stesso stadio, anche sulle pagine di Tuttosport.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, diversi giocatori meno impiegati solitamente avranno l'opportunità di prendersi una maglia da titolari, gli altri riposeranno invece guardando all'appuntamento successivo. Nell'undici di partenza figureranno comunque Bastoni e Lautaro, che hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo i reventi infortuni. Salvo sorprese, giocheranno quindi entrambi i Lazio-Inter cominciando da titolari, aumentando il minutaggio (il centrale ha già comunque giocato oltre un'ora col Parma). Un discorso simile potrebbe essere fatto per Josep Martinez, che va verso la titolarità in entrambe le partite: era già accaduto che giocasse in campionato col Cagliari prima della semifinale di ritorno col Como.

I nomi destinati a restare fuori sono tanti: Akanji, Dimarco, Thuram e forse Barella e Zielinski, chi andrà in campo come Mkhitaryan e Sucic a centrocampo (forse entrambi) dovrà giocarsi al meglio le proprie carte per un poso in finale. Domani saranno titolari anche Carlos Augusto e Bonny, difficilmente replicheranno mercoledì prossimo. Stesso discorso per i vari Acerbi, De Vrij, Darmian, Frattesi e Diouf, parte dei quali cominceranno dal 1' in campionato.

Recuperato Luis Henrique, mentre restano minime le possibilità in vista della Coppa per Calhanoglu. Pio Esposito ci sarà per la finalissima: sta ancora smaltendo la botta alla schiena, potrebbe anche restare a Milano e partire per Roma in vista della Coppa.