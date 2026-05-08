L'avvocato Roberto Afeltra torna a parlare ai microfoni di TMW Radio per commentare le ultime novità sull'indagine che scuote il mondo arbitrale, a partire dall'interrogatorio odierno del Club Referee Manager dell'Inter Giorgio Schenone: "Che cosa abbia detto non possiamo sapere, è importante che sia stato interrogato come persona informata sui fatti e non indagato, per ora. Ora attendiamo che gli atti siano desecretati. Per molti le indagini preliminari potrebbero concludersi in tempo breve, visto che vanno avanti dal 2024. Ma per me non si concluderanno prima del prossimo autunno, perchè è stata chiesta una proroga di sei mesi. Potranno arrivare gli atti alla Procura Federale solo in seguito, quindi si agirà nel caso sulla prossima stagione agonistica. Schenone, comunque, non impegna direttamente la società e si parlerebbe quindi di penalizzazione per la stagione successiva, come accadde al Milan nel 2006".