Non sarà una 'Lazio 2', quella che scenderà in campo domani, allo stadio Olimpico di Roma, per sfidare l'Inter in campionato nell'antipasto prima del piatto forte della finale di Coppa Italia di mercoledì sera. Secondo Sky Sport, tra i titolarissimi riposeranno completamente solo Adam Marusic e Nuno Tavares: al loro posto spazio a Manuel Lazzari e Luca Pellegrini.

Per il resto, sono previste tante staffette: Nicolò Rovella si alternerà con Patric in regia, a centrocampo, mentre in difesa tornerà Gila, ma non per 90', ricomponendo il tandem con Alessio Romagnoli. Punto di domanda su Kenneth Taylor, che ha giocato 19 partite su 19 dal via, anche se ultimamente non è al meglio. Si capiranno meglio le scelte di Maurizio Sarri dopo la rifinitura, in programma oggi pomeriggio.