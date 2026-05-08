Chiamato a commentare le parole di Beppe Marotta, che dopo la vittoria dello scudetto dell'Inter ha spiegato che per vincere servono giocatori esperti, Luciano Spalletti ha provato a indicare cosa è mancato alla Juve negli ultimi annoi per raggiungere i massimi traguardi: "Non so fare un paragone con l'Inter, che è una squadra costruita in maniera corretta. Questa esperienza, questa forza mentale, questa forza caratteriale va riconosciuta, mentre a noi un po' meno. Probabilmente qualche differenza c'è, non è solo il dettaglio di qualche partita ma l'analisi di un periodo. Sono d'accordo con il direttore (Marotta, ndr) che ci voglia esperienza, ma noi si ha una squadra dove si può crescere, dove c'è la potenzialità di crescita, sono stati fatti passi in avanti importanti. Poi si tenterà di migliorare la squadra, mettere dentro quello che manca. Abbiamo chiesto un preventivo per un pullman a due piani per i giocatori che voi ci dite (di comprare, ndr) ma la vedo difficile. La squadra rimarrà la stessa per molti elementi, dentro la testa i giocatori devono essere convinti di far parte del futuro. Alcune cose ci mancano e dobbiamo trovarle per essere più completi. Non possiamo stravolgere completamente una squadra. Noi abbiamo diritti e doveri, poi se ne parla a fine anno, ma stravolgere completamente una squadra non è facile. I nostri giocatori devono sapere che molti faranno parte della Juventus, poi bisogna trovare gioventù, stimoli, volersi sacrificare, voler fare fatica. La vittoria ama la preparazione, il sacrificio, una disciplina vera.

La presunzione è inallenabile, diventa un freno per la squadra - ha concluso Spalletti -. La grandezza di una squadra dipende da come si lavora tutti insieme, dal creare un ambiente con una gestione unica e non con gestioni differenti, dove tutti si è trascinati nella direzione che si vuole andare. Mi interessa che capiscano che noi come squadra siamo a buon livello ma c'è da migliorare e molti rimarranno a far parte di questa squadra qui".