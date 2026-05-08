Bastava un solo punto per tagliare il traguardo, ma il Frosinone di Massimiliano Alvini, davanti al proprio pubblico, decide di fare le cose in grande stile e superando per 5-0 il Mantova suggella in maniera trionfale il ritorno in Serie A dopo due stagioni. La partita con i Virgiliani si mette subito sui binari giusti per la squadra gialloazzurra grazie al rigore assegnato per fallo di Alessio Castellini su Ilario Monterisi e trasformato da Giacomo Calò. Castellini che poi regala il 2-0 ai ciociari con un'improvvida deviazione nella porta di Francesco Bardi su calcio di punizione ancora di Calò. Nella ripresa, Farès Ghedjemis, Antonio Raimondo e Īlias Koutsoupias allargano ulteriormente la forbice facendo scattare la festa dello Stirpe. Nulla da fare per il Monza, fermato sul 2-2 dall'Empoli che grazie alla doppietta di Stiven Shpendi evita i playout che vedranno invece coinvolti Sudtirol e Bari.

Si segnala in questa ultima giornata di regular season la serata di Luca Di Maggio: il centrocampista di scuola Inter firma infatti due gol nel pazzesco avvio di gara di Cesena-Padova, dove in 17 minuti vengono segnate ben cinque reti, prima del 3-3 firmato da Christian Shpendi nel recupero del primo tempo e il gol del 4-3 finale biancoscudato firmato da Alessandro Seghetti. A completare la griglia dei playoff è l'Avellino, che superando per 1-0 il Modena guadagna l'ottavo posto, l'ultimo utile per entrare nella post-season. Salutano la cadetteria la Reggiana, il Pescara (con forte contestazione dei propri tifosi), e lo Spezia che tornano in Serie C, i liguri dopo 14 anni nei quali hanno anche vissuto qualche stagione in Serie A.