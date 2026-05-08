Viviamo insieme la vigilia di Lazio-Inter, match in programma domani pomeriggio all'Olimpico. Si tratta della prima sfida tra le due squadre in attesa della finale di Coppa Italia in programma mercoledì pomeriggio. Le ultimissime di formazione e le probabili scelte di Chivu. Ospite di oggi, Filippo Tramontana

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 08 maggio 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.