Stando a quanto riporta Sky Sport, è durata circa tre ore l'audizione di Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, che questa mattina si è presentato nella Procura di Milano per rispondere alla domande del Pubblico Ministero, Maurizio Ascione, come testimone informato sui fatti, nell'ambito dell'inchiesta sugli arbitri.

Sotto la lente di ingrandimento della Procura sono finite le designazioni che sarebbero state 'combinate' il 2 aprile, a San Siro: nello specifico, la designazione, 'gradita' all'Inter, di Andrea Colombo per la gara col Bologna, e quella schermata Daniele Doveri per le sfide del finale di stagione dei nerazzurri. Si indaga per capire se in quell'incontro fosse presente anche Schenone, il cui nome 'Giorgio' comparirebbe in una intercettazione successiva tra Rocchi e Andrea Gervasoni, quella del 'loro non lo vogliono più vedere', frase che sarebbe riferita, appunto, a Doveri.

Intorno alle 13.40, aggiunge Sky, è entrato nell'ufficio del pm, Maurizio Ascione, il secondo protagonista delle audizioni di giornata, il designatore di A e B Dino Tommasi.