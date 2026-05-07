In casa Inter cresce l’attesa non solo per la finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico, ma anche per i festeggiamenti ufficiali del ventunesimo Scudetto della storia nerazzurra.

Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi attraverso il proprio profilo X, il club avrebbe già definito i dettagli principali della celebrazione con i tifosi.

Il tradizionale pullman scoperto partirà infatti subito dopo la sfida casalinga contro il Verona, una volta conclusa la consegna della coppa a Lautaro Martínez e compagni a San Siro.

Il percorso sarà più breve rispetto alla parata organizzata due anni fa, con il tragitto che collegherà direttamente San Siro a Piazza del Duomo. L’arrivo del pullman in centro città è previsto indicativamente intorno alle 22:30, quando migliaia di tifosi nerazzurri sono pronti a riversarsi nelle strade per celebrare il nuovo titolo italiano.