L'ex portiere dell'Inter, Simone Braglia, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, analizzando la situazione relativa ai nerazzurri dopo la conquista del tricolore di settimana scorsa. In particolar modo il focus di Braglia è stato incentrato sulla differenza dirigenziale tra i nerazzurri e il Milan: "All'Inter per esempio la proprietà è straniera ma ci sono persone ben identificabili con la storia del club e trasmettono ai giocatori un'identità".

Sul Milan cosa aggiunge?

"Ha mollato troppo presto. A mio modo di vedere, al di là delle caratteristiche della squadra, il Milan ha speso l'ira di Dio e dall'inizio dell'anno la squadra si è involuta e le responsabilità ce le ha anche Allegri".