Cesc Fabregas ha enormi meriti per la stagione del Como, che probabilmente non arriverà tra le prime quattro in classifica ma un posto in Europa può ancora portarlo a casa. Non male per una squadra che due anni fa era in Serie B. Tra le chiavi del miracolo lariano c'è anche Maximo Perrone, su cui l'allenatore e la società hanno scommesso prendendolo dal Manchester City e riscattandolo, ottenendo in cambio un ruolo sempre più determinante a centrocampo e il forte interesse di altri club nei suoi confronti. Tra questi, evidenzia Lariosport.it, Inter, Juventus e Napoli.

Ovviamente, la musica in casa comasca è sempre la stessa: non c'è alcuna intenzione di privarsi dei propri gioielli, visto che la proprietà è solida e le casse non necessitano di ulteriori introiti derivanti dalle cessioni. Lo stesso direttore sportivo Charlie Ludi ne ha parlato recentemente: "Non sorprende che si parli di Perrone, ma al momento non abbiamo ricevuto richieste. Mi ha sorpreso, è cresciuto tanto anche dal punto di vista carismatico".

Inoltre, a margine del premio ricevuto dal Club Como Passione Azzurra allo Yacht Club, lo stesso Perrone ha ribadito l'entusiasmo di giocare per gli azzurri, ringraziando innanzitutto chi lo ha voluto: "Fabregas è troppo importante per me. Sono cresciuto tanto da quando sono con lui e mi aspetto di continuare questo cammino insieme a lui. Quando sono arrivato qui e ho parlato col mister, è stata la prima cosa che mi ha detto: guardare avanti con ambizione, per il progetto. Ho sempre saputo che saremmo potuti arrivare in Champions. Ora non ci siamo ancora, ma ci siamo vicini. Pensiamo partita dopo partita".