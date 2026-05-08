La vittoria per 1-0 in casa dello Strasburgo, grazie alla quale il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid che negli anni scorsi vide anche Radamel Falcao giocare con la propria maglia, ha raggiunto la finale di Conference League, permette alla Spagna di ottenere un 'premio' prestigioso in vista della prossima stagione. È infatti aritmetica la conquista del secondo posto extra nella prossima Champions League, superando la Germania. In questo modo, nella stagione 2026/27, come successo già quest’anno, il massimo campionato spagnolo avrà cinque squadre a competere nel più prestigioso torneo europeo per club, come avvenne all'Italia nella stagione 2024-2025.

La Spagna si piazza definitivamente al secondo posto con un coefficiente di 22,094 punti, dietro all'Inghilterra seconda beneficiaria del posto extra nella massima competizione continentale. Un eventuale successo in Conference del Rayo potrebbe portare la Liga ad avere ben nove squadre qualificate nelle tre competizioni UEFA della prossima stagione, visto che la vittoria varrebbe la qualificazione dei Rayistas all'Europa League. Se la squadra di Vallecas non dovesse arrivare una posizione valida per la qualificazione alle coppe, ecco che si aprirebbero automaticamente le porte dell’Europa League.