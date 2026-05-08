Guglielmo Vicario o Josep Martinez? L'Inter in questo periodo deve ancora decidere a chi affidare la porta la prossima stagione, anche in base alla strategia complessiva sul mercato. Nel mentre, Il Mattino candida un altro portiere in ottica nerazzurra e non solo: Alex Meret. "Chiaro che la storia tra Meret e il Napoli può trovare un capolinea. Con la sua agenzia si guarderà intorno in estate", recita la testata di Napoli secondo cui l'estremo difensore friulano, con un contratto in scadenza nel 2027 e poca voglia di rinnovarlo, probabilmente in estate cambierà aria alla ricerca di una maggiore centralità che con Antonio Conte non ha avuto, trovandosi davanti l'ingombrante, in tutti i sensi, Vanja Milinkovic-Savic.

Secondo Il Mattino sia Inter sia Juventus sarebbero interessate a Meret, ma anche club di Premier League starebbero monitorando la situazione.

C'è da aggiungere un aspetto significativo: il classe '97 è da tempo sul taccuino di Piero Ausilio, quando c'era l'ipotesi che si potesse liberare a parametro zero sembrava che questo interesse potesse concretizzarsi. Ma per il club nerazzurro difficilmente sarebbe un titolare, al massimo una validissima alternativa dalla panchina, così come lo è a Napoli. In tal senso se davvero Meret vuole essere più protagonista, a Milano non lo sarebbe come spera.