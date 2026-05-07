Il rinnovo di contratto di Cristian Chivu è pronto per essere firmato. Secondo La Gazzetta dello Sport, sarà sottoposto al tecnico dopo la finale di Coppa Italia, ultimo obiettivo della stagione che l'Inter può ancora centrare. Lo stipendio dell'allenatore, che eviterà così di cominciare una stagione in scadenza, salirà da 2,1 a 3 milioni di euro annuali.

Chivu, come si legge, si metterà al tavolo avendo più forza rispetto a quando è stato chiamato ad allenare i nerazzurri l'estate scorsa. Non tanto a livello economico, quanto per le scelte sul mercato, riguardanti in particolar modo giocatori che possano aumentare accelerazione e resistenza.

Intanto, però, c'è ancora una stagione da concludere Chivu ha chiesto ai suoi di riattaccare subito la spina dopo i festeggiamenti per lo Scudetto appena conquistato. Anche per evitare che ci sia troppo "rilassamento", sabato a Roma contro la Lazio ci saranno alcuni cambi ma non una formazione completamente rivoluzionata, sebbene ci sia poi la finale di Coppa mercoledì 13 contro lo stesso avversario.

Verranno lasciati a riposo Zielinski, Dimarco e Thuram, ma giocherà dal 1' Bastoni (che ha bisogno di minuti per recuperare la condizione) e Lautaro Martinez. Solo nelle ultime due partite di campionato potrebbe essere dato spazio già dall'inizio a chi ha giocato di meno e agli Under 23, anche per poter fare delle valutazioni in vista dell'estate.