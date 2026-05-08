Se contro l'Inter l'impresa riuscì solo a metà, riuscendo a riprendere i nerazzurri andati avanti per 2-0 fino al 2-2 finale, questa volta il Torino di Roberto D'Aversa la rimonta la completa fino in fondo e ribalta il Sassuolo nel primo match della 36esima giornata di questa Serie A ormai al tramonto, tornando alla vittoria dopo tre partite all'asciutto. Dopo un primo tempo divertente dove i granata hanno anche centrato un palo con Alieu Njie, i gol arrivano nella ripresa: passano in vantaggio i neroverdi con Kristian Thorstvedt, bravo a farsi trovare al posto giusto sull'assist di Luca Lipani.

La squadra di casa viene fermata ancora una volta dai legni, nello specifico dalla traversa colpita da Giovanni Simeone, ma decide di ribellarsi alla malasorte e nel giro di quattro minuti lo stesso Cholito e Marcus Pedersen piazzano l'uno-due letale per gli emiliani, regalando al Toro un bel sorriso proprio prima della settimana delle celebrazioni per il 50esimo anniversario dell'ultimo Scudetto granata, quello vinto con Gigi Radice in panchina nel 1976. 

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 08 maggio 2026 alle 22:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.