Marco Palestra, esterno di proprietà dell'Atalanta che sta disputando un'ottima stagione in prestito con la maglia del Cagliari, ha fatto capire in un'intervista a Dazn di pensare all'approdo in una big. Come riporta Tuttosport, la Dea è diventata una realtà importante del nostro calcio, ma proprio quest'anno è rimasta un po' indietro e rischia di non centrare l'approdo alle coppe europee.

"È stato un anno bellissimo che mi ha cambiato la vita e mi fa emozionare. Se sono pronto per il salto in una big? Sì, mi sento pronto", ha dichiarato la speranza azzurra. E in estate l'Inter sa già che tanti giocatori potrebbero essere diversi da quelli della rosa attuale. Alcuni sono in scadenza, altri destinati a partire. Alcuni profili sono già emersi: Tuttosport elenca i vari Vicario, Muharemovic, Manu Koné, Stankovic e Jones, oltre a Diaby e Nico Paz come grande sogno. Non arriveranno tutti: già in porta sono in risalita le quotazioni di Josep Martinez, ad esempio.

A destra, dove agisce Palestra, l'Inter ha Dumfries come titolare, Luis Henrique, Darmian e Diouf come alternative. Nessuno dei quattro è certo di esserci anche nella prossima stagione. L'olandese ha una clausola da 25 milioni attivabile fino al 31 luglio. Dovesse partire ci sarebbe già una base in denaro per approcciarsi all'Atalanta, che chiede però almeno 40 milioni. Valutazione attorno ai 25 anche per Luis Henrique, che a gennaio è stato cercato dalla Premier League. Diouf stesso non è sicuro di restare, mentre Darmian è in scadenza. Sicuramente Palestra piace molto, ma per prenderlo servono almeno un paio di uscite del quartetto di cui sopra e di quelle che portano incassi importanti, in modo da poter reinvestire.