Visita in sede all'Inter per il capitano Lautaro Martinez che ha documentato il tutto con una serie di foto su Instagram che lo ritraggono all'interno dell'HQ di via della Liberazione. Si vedono nelle immagini la moglie Agustina, il presidente Beppe Marotta, il nuovo brand col 21 sullo sfondo all'interno della sala trofei e una tuta indosso allo stesso Lautaro che è già un piccolo spoiler rispetto a quelli che saranno i possibili colori del kit principale nella prossima stagione.

Chiaramente sui social ci si chiede anche se il motivo della visita sia un'intervista (come sembrerebbe da una delle pose postate su Instagram) o altre notizie, visto anche che il capitano era in compagnia della moglie: in passato è successo in occasione, ad esempio, di un rinnovo contrattuale. Ne sapremo di più nelle prossime ore, al momento sono certamente confortanti le dichiarazioni rilasciate già ieri a Cronache di spogliatoio riguardo al suo futuro, che sembra sempre più legato a quello del club di appartenenza.

"Sono fedele al progetto Inter, mi sento a casa. La mia famiglia è felice, abbiamo un ristorante e amiamo Milano Dal primo giorno tutti mi hanno trattato in un modo impensabile. Ho raggiunto traguardi personali e di squadra davvero importanti".