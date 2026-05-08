Mai più 'casi Kalulu'. Dal Mondiale estivo sarà possibile per il VAR correggere una decisione sbagliata dell'arbitro centrale anche sulle ammonizione che portano a un'espulsione, al contrario di quanto accaduto nel derby d'Italia dello scorso 14 febbraio, quando il difensore della Juve fu spedito sotto la doccia anzitempo da Federico La Penna, per somma di gialli, con il secondo provocato da un'evidente simulazione di Alessandro Bastoni. "Se mi avessero ascoltato tre anni prim, quello e casi analaghi ce li saremmo risparmiati. E' un cambiamento che era stato già discusso, qualcuno lo aveva ritenuto una non priorità. Peccato perché potevamo risparmiarcelo. Dal Mondiale e dall''inizio della prossima stagione non potranno più ripetersi queste situazioni, ha detto Pierluigi Collina, Presidente della Commissione Arbitri della FIFA, nel corso di una intervista esclusiva rilasciata a Giorgia Rossi per DAZN.

A proposito degli arbitri italiani che saranno presenti al Mondiale, Collina ha aggiunto: "Spero stiano bene, ne avremo quattro. Sono sicuro che faranno bene come tutti gli altri componenti del FIFA Team One".