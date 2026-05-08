Josep Martinez potrebbe davvero essere il prossimo portiere titolare dell'Inter. Non è una certezza, come riporta oggi il Corriere dello Sport, ma è lo scenario più probabile. Le prestazioni, tra cui quella contro il Como in Coppa Italia e il cambio di atteggiamento generale lo hanno portato al sorpasso su Guglielmo Vicario, che non è tagliato fuori ma ad oggi insegue. Alla base della possibile scelta ci sono ragioni tecniche ed economiche. Un investimento tra i pali presuppone che non si possa andare su altri obiettivi e dunque anche o soprattutto su Nico Paz. L'operazione per l'argentino è complicata, ma l'Inter vuole farsi trovare pronta e un primo passo sarebbe già puntare sulle risorse interne, risparmiando.

Il portiere dovrà però confermarsi in questo finale di stagione. Sarà titolare sia domani in campionato che mercoledì nella finale di Coppa Italia contro la Lazio. Finora in stagione ha raggranellato solamente otto presenze tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, anche a causa dell'incidente del 28 ottobre scorso costato la vita a una persona disabile di 81 anni. L'Inter gli è stata vicina e il ragazzo, come detto, in campo ha sempre fatto la propria parte.

Il cambio di rotta è in ogni caso recente: fino a qualche settimana fa l'ipotesi di una permanenza per prendere il posto di Sommer appariva remota, oggi non lo è più. Inoltre a "Pepo" Martinez potrebbe essere affiancato un collega di esperienza, affidabile, che costi poco. Ma non sarà l'elvetico, che da svincolato potrebbe tornare al Basilea.