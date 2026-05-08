Arrivano dalla Gazzetta dello Sport le indicazioni sulla possibile formazione dell'Inter in vista della prima delle due gare contro la Lazio che attendono i nerazzurri tra domani in campionato e mercoledì in finale di Coppa Italia. La stella polare sarà Lautaro Martinez, che partià titolare già nella sfida del sabato alle 18 per poi essere al meglio possibile nel match successivo, con un po' di minuti in più nelle gambe.

Non ci sarà invece Hakan Calhanoglu: resterà a casa oggi e farà parte della spedizione per mercoledì, provando fino all'ultimo a recuperare, ma ad oggi non ha ancora ricominciato gli allenamenti ed è difficile che si riprenda dalla lesione al polpaccio. Non sta benissimo anche Pio Esposito, che salterà la partita di domani per la botta rimediata col Parma, ma non dovrebbe avere problemi in vista della finale: al massimo andrà in panchina in attesa di poter dare il suo contributo.

Per la gara di campionato avrà riposo anche Zielinski, con Mkhitaryan che farà da playmaker (gli è capitato in stagione solo a Monza contro il Torino in Coppa Italia). Fuori Dimarco, sostituito da Carlos Augusto, mentre Frattesi e uno tra De Vrij e Acerbi prenderanno il posto di Barella e Akanji. A destra ballottaggio Diouf-Darmian al posto di Dumfries. Confermato in difesa Bastoni, che ha bisogno di minutaggio. Il difensore centrale è sempre al centro delle voci su un possibile trasferimento al Barcellona, ma non sono attese svolte imminenti.