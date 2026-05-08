Quello di Rosario Abisso coi nerazzurri sembrava proprio l'inizio di una storia di incontri ravvicinati. Di che tipo o, meglio, con quale frequenza non era, però, ancora dato sapere. E non certo per carenza, all'epoca, di adeguata cinematografia con un film cult di fantascienza - diretto da Steven Spielberg - a fare da capofila... Fintantoché tutto cambiò al tramonto di quel fatidico 24 febbraio 2019. Sì, perché - dalla sua 1ª gara con l'Inter (datata maggio 2018) sino a quella sfida dei nerazzurri al Franchi di Firenze - gli abbinamenti col fischietto palermitano erano stati ben 4 nel breve volgere di poco più di 9 mesi. Uno score iniziale quasi a ripercorrere il solco di un'icona della categoria arbitrale - nonché suo corregionale - come il siracusano Concetto Lo Bello, designato altrettante volte coi nerazzurri in appena 6 mesi a metà degli anni '50.
Le 'attenzioni' interiste di Abisso - a prescindere dall'esito delle gare dirette - si erano rivelate subito lusinghiere per via dei 3 rigori fischiati a favore, di cui 1 financo al 5° minuto di recupero nei tempi supplementari di un quarto di finale della Coppa Italia 2018-19. Qualcuno, onestamente, ne conservava memoria? Anche se ad onor del vero, come raccontarono poi le cronache dell'epoca, Abisso "fu corretto due volte dal Var - espulsione ad Asamoah commutata in ammonizione e fallo dal limite convertito in calcio di rigore per i lombardi all’ultimo secondo (quello evocato) - e non andò a rivedere un ulteriore episodio: una spinta evidente di Milinkovic-Savic su Icardi in area" (cit.).
Ma, insistendo sui rigori, fu proprio la successiva massima punizione decretata da Abisso - in campionato, ma stavolta contro i nerazzurri - a cambiare il corso degli eventi nonché a ribaltare la percezione di cosiddetto "arbitro gradito". Un'espressione che va così tanto di moda in certe ricostruzioni giornalistiche, a dir poco distorte, dunque subito cavalcate dalle peggiori tastiere social. Fatto sta che con quel tocco di petto di D'Ambrosio in area nel febbraio '19 - che, pur rivisto alla VAR, per Abisso rimase di mano fino a scatenare l'ironia porno soft ("fallo di capezzolo") di Spalletti, allora tecnico nerazzurro - l'arbitro siciliano decise praticamente di passare il Rubicone. Ne sortì infatti il contestato rigore del definitivo pareggio viola (3-3), fatto battere da Abisso al minuto 90+11: un obbrobrio decisionale oltre a quello del tempo di recupero.
Da allora - come è 'd'uopo' per ogni squadra che si reputi, a ragione, penalizzata - era scattata l'ufficiosa ricusazione dell'arbitro siciliano da parte del club nerazzurro. Dopo Firenze, per la successiva designazione con l'Inter dovettero infatti passare ben 26 mesi (aprile 2021), poi altri 29 per la 6ª (settembre 2023), ulteriori 14 per la 7ª (dicembre 2024) ed infine i contemporanei 17 mesi prima della sfida di campionato contro la Lazio di questo sabato. Generando una sequenza numerica di abbinamenti con vistosi buchi temporali (di 26, 29, 14 e 17 mesi), dunque di ben altra natura e portata rispetto alla famosa sequenza del matematico pisano Leonardo Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8...).
Una serie di intermezzi - quella di Abisso arbitro dell'Inter - assimilabile ad una sorta di olio di ricino che gli appassionati nerazzurri sono stati periodicamente obbligati ad ingurgitare. Si dà però il caso che, in parallelo, Rosario Abisso sia stato impiegato dal designatore di turno anche come addetto alla VAR, seppure con risultati spesso disastrosi. Ecco perché su certe sue imprecisioni - essendo contestazioni nerazzurre ancora dolenti - si preferisce volentieri sorvolare. Giusto per non annoiare...
Ma se, come risulta da Wikipedia, la sequenza di Fibonacci "fu inizialmente proposta come modello teorico per descrivere la crescita di una popolazione di conigli", allo scrivente piace invece fantasticare su un'altra specie animale. Ossia che la serie di Abisso, nonché soprattutto l'impunità dell'esito di molte sue gestioni varistiche - con quest'ultima foriera di sistematiche imprecazioni nerazzurre - si prestino piuttosto a ben altra 'chiave evolutiva': alla preservazione faunistica della poiana, notorio rapace anche diurno... Sì, perché - come si evince da "alcune credenze popolari e contesti rurali - (...) la poiana viene vista come il rappresentante di una ingiustizia protetta" (cit.). Nel senso che quel rapace - appartenendo ad una specie da tutelare nonostante i danni arrecati - "non può essere cacciato o ucciso per difendere" i propri volatili da cortile. Fino appunto ad inculcare la convinzione, in chi coltiva la terra, che la poiana incarni proprio l'idea di un'ingiustizia protetta.
Lo switch pallonaro è allora presto confezionato: basterebbe sostituire alle galline gli scudetti, agli agricoltori gli appassionati nerazzurri e certi (impuniti) 'predatori' arbitrali alle poiane. Altro che i conigli 'suggeriti' da Fibonacci!
Orlando Pan
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Calci & Parole
Altre notizie
- 21:15 Champions, ora è ufficiale: a Spagna e Inghilterra 5 posti per il 2026-2027
- 21:00 Braglia: "Inter? La dirigenza trasmette unità ai giocatori. Invece al Milan..."
- 20:45 Vilhjalmsdottir: "Juve, questione di orgoglio. Primo anno qui tra alti e bassi"
- 20:30 videoRewind della notte più bella: la festa Scudetto tra San Siro e Duomo
- 20:15 Primavera - Inter-Verona, gli Up&Down: Mayé dominante, Kukulis timbra due volte
- 20:02 Primavera - Gol, spettacolo e tanta qualità: un'ottima Inter batte il Verona 4-2
- 20:00 Romano: "Pavard-Inter, storia finita: tornerà in Italia e sarà ancora ceduto"
- 19:45 Mourinho: "Chivu bravo e fortunato. Nessuno di questa Inter giocherebbe nella mia"
- 19:30 Inchiesta arbitri, Schenone non è indagato nemmeno dopo l'interrogatorio
- 19:15 Un weekend pieno di impegni per le giovanili dell'Inter
- 19:00 Rivivi la diretta! LAZIO-INTER, LAUTARO guida il PRIMO ATTO: TURNOVER ragionato? Le SCELTE di CHIVU
- 18:45 Dalla sequenza di Fibonacci alla serie di Abisso, di matematico c'è solo un 'Rosario' di imprecazioni
- 18:30 L'avv. Afeltra: "Caos arbitri, le indagini finiranno soltanto in autunno"
- 18:15 Espressione blasfema al termine di Fiorentina-Inter: multato Vanoli
- 18:00 Stagione 2026/27, rilasciate le Licenze UEFA: ci sono Inter e Inter Women
- 17:45 Orsi: "I meriti di Chivu sotto gli occhi di tutti. Rinnovamento in porta"
- 17:31 Corvi e il Fantacalcio: "Io non mi sono preso, avevo già il blocco dell'Inter"
- 17:09 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 16:55 Esposito: "Chivu non ti regala niente, è stato decisivo per me quest'anno"
- 16:52 Sky - Inter in partenza per Roma: non convocati Esposito e Calhanoglu
- 16:41 Lautaro: "Ecco cosa mi ha colpito di Esposito. Per noi il gol è tutto"
- 16:35 Moratti: "A Lautaro farei un contratto a vita. Mou? Facciamo crescere Chivu"
- 16:27 Dimarco non perde tempo: nuovo tatuaggio per festeggiare il 21° scudetto
- 16:12 Addio a Beccalossi, Mattia Altobelli: "Una parte della nostra famiglia se n'è andata oggi"
- 15:58 Sky - Calhanoglu, finale di Coppa Italia a rischio. Esposito, domani possibile forfait
- 15:44 Finale di Coppa Italia, è l'ora di Lazio-Inter: il programma della vigilia
- 15:30 Collina: "Bastoni-Kalulu? Mai più. Se mi avessero ascoltato tre anni fa..."
- 15:16 L'ultimo saluto a Beccalossi, Bergomi: "Ce l'hanno portato via troppo presto"
- 15:02 Delegazione interista ai funerali di Beccalossi: presente anche Pio Esposito
- 14:48 Marco Branca ricorda Beccalossi: "Simpatico e geniale"
- 14:34 Lazio-Inter, bookmakers: nerazzurri favoriti in quota, Thuram (2,40) vede il record di gol
- 14:20 Sky - Inchiesta arbitri, l'audizione di Schenone è durata circa tre ore
- 14:05 Altobelli, niente funerale di Beccalossi: "Sono stravolto, non ci sono soluzioni"
- 13:53 Pavard pronto a tornare all'Inter, ma senza disfare le valigie: c'è un piano
- 13:38 Tante staffette e qualche titolare a riposo. Ma non sarà 'Lazio 2' con l'Inter
- 13:23 Spalletti: "Inter costruita in maniera corretta, sono d'accordo con Marotta"
- 13:09 Tre big italiane su Maximo Perrone: Inter, Napoli e Juventus
- 12:55 Meret-Napoli verso la separazione, anche Inter e Juventus sulle sue tracce
- 12:42 Sky - Inchiesta arbitri, 'fase 2': audizione di Schenone iniziata alle 10.30
- 12:28 Corriere del Veneto - Vicenza, nuovo look per la B: Kamate tra i primi nomi
- 12:14 A Veronello poker del Catania sull'Inter U23 in amichevole
- 12:00 videoLe PAROLE di LAUTARO più importanti di una FIRMA. E fanno capire tanto del lavoro di CHIVU
- 11:45 Caicedo: "Inter favorita mercoledì, ma è una finale. E un aspetto può fare la differenza"
- 11:30 GdS - Finale Coppa Italia, Inter e Lazio da Mattarella alla vigilia della sfida
- 11:16 FcInterNews festeggia il 21esimo scudetto con Tacchettee: scopri la collezione dedicata
- 11:02 TS - Sbravati-Inter, salta l'accordo come successore di Tarantino
- 10:48 Vucinic: "Felice di non essere andato all'Inter, mancava solo la firma"
- 10:34 Lautaro: "Chivu va verso un'idea di calcio moderna. Con lui aria nuova"
- 10:20 Lautaro in sede: spoiler "cromatico" tra le foto. Novità in vista?
- 10:06 Qui Lazio - Sarri prepara la doppia Lazio: le possibili scelte
- 09:52 TS - Lazio-Inter, in tre dal 1' in ambo le gare. Pio fuori dai convocati?
- 09:38 CdS - Thuram-Lautaro staccano tutti in Italia. Podio europeo alla portata
- 09:24 Murillo: "Mancini un padre. Rimpianti? A volte, ma non avessi lasciato l'Inter..."
- 09:10 GdS - Beccalossi, oggi i funerali: la dirigenza ritarda la partenza per Roma
- 08:56 Stramaccioni: "Due Lazio-Inter diverse. E l'Olimpico sposterà"
- 08:42 CdS - Pepo Martinez, futuro da titolare più vicino. Sommer non sarà il vice
- 08:28 TS - Inter, messaggi da Palestra: servono due uscite per reinvestire
- 08:14 La Repubblica - Schenone in Procura: era all'incontro del 2 aprile?
- 08:00 GdS - Lazio-Inter, Lautaro stella polare: ecco i papabili per domani
- 00:00 Se vince l'Inter c'è sempre qualcosa sotto
- 23:45 Abodi: "Riforme necessarie per il calcio italiano, serve discontinuità"
- 23:30 Shevchenko: "Sono certo che l'Italia tornerà a competere ai massimi livelli"
- 23:27 Conference League, finale inedita: Crystal Palace-Rayo Vallecano per il titolo
- 23:15 Bellinazzo: "L'Inter arrivando in finale di Champions ha superato i 130 milioni"
- 23:01 Europa League, sarà Friburgo-Aston Villa la finale di Istanbul
- 22:47 Sky - Tutto pronto per la festa Scudetto, definito il percorso del pullman
- 22:32 Esposito: "Lautaro fonte d'ispirazione, Chivu mi ha dato fiducia totale"
- 22:18 Lazio-Inter al 166esimo incrocio in Serie A: nerazzurri avanti nei precedenti
- 22:04 Bergomi promuove Chivu: "È stato intelligente, si è inserito senza stravolgere"
- 21:49 Lautaro non si vede lontano dall'Inter: "Fedele al progetto, mi sento a casa"