Niente più accordo tra Michele Sbravati e l'Inter come possibile responsabile del settore giovanile. Dopo alcuni giorni di silenzio sulla questione, Tuttosport conferma che non sarà l'attuale dirigente della Juventus a prendere il posto di Massimo Tarantino alla guida del vivaio interista.

Un matrimonio che sembrava cosa fatta e invece è saltato. Il quotidiano ricorda come già in passato tanti elementi dal passato in bianconero siano arrivati poi nella Milano nerazzurra, su tutti Beppe Marotta ma anche Antonio Conte, giocatori come Vidal o Cuadrado, altri dirigenti come Giorgio Ricci e Luca Adornato. Sbravati ha invece altri due anni di contratto con la Juventus e attende novità riguardo al futuro. Di recente era stato ipotizzato, in caso di addio, che come sostituto sarebbe stato riportato al vertice Massimiliano Scaglia.

Di Sbravati si era parlato anche in ottica Roma, visto che tra i nomi per entrare nella dirigenza giallorossa è stato fatto anche quello di Cristiano Giuntoli, ovvero colui che aveva portato proprio Sbravati a Torino. Ma ad oggil diretto interessato non sembrerebbe così intenzionato a lasciare il suo club.