Lautaro Martinez si conferma il punto di riferimento assoluto dell’Inter, non solo per il rendimento in campo ma anche per il ruolo di leader tecnico e carismatico che ha assunto nel corso degli anni.

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, il capitano nerazzurro ha ribadito il suo legame con il club, spegnendo sul nascere qualsiasi ipotesi di addio in caso di offerte importanti da parte di top club europei: “Sono fedele al progetto Inter, mi sento a casa", ha esordito il Toro.

Il centravanti argentino ha poi sottolineato quanto il suo equilibrio personale e professionale sia ormai strettamente legato a Milano e alla società: “La mia famiglia è felice, abbiamo un ristorante e amiamo Milano - ha aggiunto -. Dal primo giorno tutti mi hanno trattato in un modo impensabile. Ho raggiunto traguardi personali e di squadra davvero importanti", ha concluso.

Numeri alla mano, Lautaro è ormai entrato nella storia recente del club. Con la maglia nerazzurra ha collezionato 372 presenze e 173 gol, diventando uno dei migliori marcatori di sempre dell’Inter. A questi si aggiungono le esperienze con Racing Club, dove ha segnato 27 reti in 62 partite, e con la Argentina, con 36 gol in 75 presenze.