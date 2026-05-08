Il Toro è il Toro. E le sue parole delle ultime ore, in un'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, fanno comprendere una volta di pià quanto incida la sua presenza, in campo e fuori.

Parole di amore e di riconoscenza per l'Inter quelle di Lautaro Martinez, il club che l'ha portato in Europa e che l'ha lanciato nel calcio che conta. E poi attenzione ai pensieri sul lavoro di Cristian Chivu...

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 08 maggio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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