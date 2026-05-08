Martedì 12 maggio, alla vigilia della finalissima di Coppa Italia che metterà di fronte Lazio e Inter all'Olimpico di Roma, le due squadre saranno ricevute dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. All'incontro parteciperà anche una delegazione della Lega Calcio Serie A. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna.

A proposito di incontri istituzionali, sabato mattina, alle ore ore 10, prima della sfida di campionato tra nerazzurri e biancocelesti delle 20.45, i due club saranno ricevuti da Papa Leone XIV: "Un momento speciale per l'Inter Campione d'Italia: in occasione della trasferta di Roma contro la Lazio una delegazione del Club verrà ricevuta in udienza da Papa Leone XIV, in Vaticano", aveva annunciato l'Inter mercoledì scorso.