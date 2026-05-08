Il secondo giorno di camera ardente per Evaristo Beccalossi alla Fondazione Poliambulanza di Brescia ha visto passare tanti amici, ex sportivi, calciatori in attività, politici e semplici appassionati, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport.

Oggi alle 13.45 sono in programma i funerali nella Chiesa Conversione di San Paolo a Brescia. Ieri è passato a salutare l'ex compagno Lele Oriali, oggi nello staff di Antonio Conte a Napoli. Da un ingresso secondario è entrato anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tifoso e piccolo azionista dell'Inter. Dal mondo del calcio sono arrivati il presidente dell'Union Brescia, Giuseppe Pasini, il capitano della squadra, Davide Balestrero e anche l'ex attaccante della Primavera nerazzurra Federico Bonazzoli, attualmente alla Cremonese e che aveva avuto Beccalossi come team manager nelle Under azzurre.

Oggi alle esequie non ci saranno "Spillo" Altobelli, che non ha voli in tempi utili dal Kuwait e nemmeno Gianni Infantino, presidente Fifa e grande amico del "Becca", impegnato per lavoro a Washington. Ci sarà invece la delegazione dell'Inter, che già è stata alla camera ardente con Marotta, Baccin, Andrissi e Vecchi. La dirigenza ritarderà probabilmente la partenza per Roma, dove domani è in programma Lazio-Inter, per partecipare al funerale. La partenza della comitiva nerazzurra è infatti in programma alle 13.45.