Si parla di mercato in ottica Inter negli studi di Sportmediaset. Il progetto futuro dei Campioni d'Italia si baserà ovviamente ancora su Cristian Chivu, il cui contratto verrà rinnovato portando il suo stipendio da 2,5 milioni a 3 milioni fino al 2029. Da capire se sarà un triennale o un 2+1, in tal senso dopo la finale è previsto un incontro tra le parti per definire i dettagli.

Una volta blindato l'allenatore, si lavorerà sulla nuova rosa che per forza di cose subirà profondi cambiamenti, considerando i 5 giocatori in scadenza di contratto che dovranno gioco forza essere sostituiti: Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, Matteo Darmian e Henrikh Mkhitaryan. Tarik Muharemovic, Curtis Jones e Marco Palestra  sono gli obiettivi più concreti per i nerazzurri in questo momento.

Per il bosniaco del Sassuolo c'è concorrenza, ma l'Inter ci lavora da tempo e vuole chiudere presto. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro per l'inglese del Liverpool (scadenza di contratto 2027), che rimane un'opzione seria per il centrocampo dell'Inter. Infine, resta in piedi il sogno che porta all'esterno di proprietà dell'Atalanta: i nerazzurri si faranno trovare pronti qualora si aprissero degli spazi per portarlo a Milano.

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 07 maggio 2026 alle 13:50
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.