Non soltanto l'Inter, anche la Lazio si presenterà presumibilmente in una doppia veste tra campionato e finale di Coppa Italia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Maurizio Sarri sta pensando a un turnover per gestire e bilanciare le forze dei biancocelesti, che pure hanno ancora qualche possibilità di andare in Europa via Serie A: sono a -4 dall'Atalanta settima, non dovessero vincere mercoledì (un trionfo li porterebbe in Europa League) potrebbero ancora sperare nella Conference League tramite il piazzamento.

Il tecnico, si legge sulla rosea, sta valutando il ritorno dal 1' di Mario Gila al centro della difesa per far rifiatare Romagnoli. Lo spagnolo è fermo dalla semifinale di Bergamo a causa di un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia e ha saltato due gare. Domani dovrebbe giocare per almeno un'ora. Ugualmente dovrebbe fare Nicolò Rovella, tornato con la Cremonese dopo due mesi fuori (clavicola). In alternativa è pronto Patric, mentre per Cataldi si deciderà la convocazione o meno nelle prossime ore.

Tavares, Taylor e Pedro sono diffidati e quindi sotto valutazione: la gara successiva in campionato è il derby. Domani spazio a Pellegrini, sulla corsia destra a Lazzari, mentre a metà campo giocherà Dele-Bashiru. Conferma da titolare per Zaccagni, tornato titolare a Cremona. In attacco in campionato ripartiranno da titolari Gustav Isaksen e Daniel Maldini, in Coppa Italia sono entrambi in concorrenza con Matteo Cancellieri e Tijjani Noslin, al momento in vantaggio per la finale.