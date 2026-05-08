Anche i calciatori professionisti giocano al Fantacalcio. Non tutti, ma qualcuno sì. È il caso di Edoardo Corvi, giovane portiere del Parma che si sta mettendo in mostra in queata stagione di Serie A. Intervistato dalla redazione di Fantacalcio.it, il classe 2001 racconta il modo in cui ha condotto l'asta per la costruzione della sua rosa partendo dalla porta e dall'idea di puntare su Yann Sommer: "Avevo già preso Sommer e mi hanno rialzato Martinez. Così a caso, l’ho preso a 3 al posto che 1" svela tra i sorrisi.

Poi risponde anche alla domanda sul nome della sua squadra: "40 FC, il mio numero di maglia. Non sono riuscito a comprarmi all’asta, dei miei amici mi hanno preso. Io avevo già il blocco dell’Inter".

Nell'intervista c'è spazio anche per un commento su Gianluigi Buffon, uno dei portiere più leggendari che gli ha saputo dare anche qualche consiglio: "Un consiglio che sento proprio e che mi serve per ogni giorno e ogni partita è quello di essere sempre tranquillo e di viverla come se fosse una cosa positiva. L’errore può capitare, ma bisogna sempre guardare in avanti con la testa alta".