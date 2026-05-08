Hakan Calhanoglu resta in forte dubbio per la finalissima di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma il 13 maggio, allo stadio Olimpico di Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista turco anche oggi si è allenato a parte e, vista la prossimità dell'appuntamento, la sua presenza è a rischio. Certa la sua assenza per il match di campionato di domani, lo staff medico farà di tutto per metterlo a disposizione di Cristian Chivu almeno per la panchina, in tempo per la gara che potrebbe regalare il double nazionale ai nerazzurri dopo lo scudetto. 

A proposito di Lazio-Inter di domani, possibile anche il forfait di Francesco Pio Esposito, che non ha ancora smaltito il problema accusato con il Parma che l'ha costretto al cambio all'intervallo. La coppia d'attacco, dunque, potrebbe essere composta da Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny, con Marcus Thuram inizialmente a riposo. 

Sezione: Focus / Data: Ven 08 maggio 2026 alle 15:58
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.