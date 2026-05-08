Hakan Calhanoglu resta in forte dubbio per la finalissima di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma il 13 maggio, allo stadio Olimpico di Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista turco anche oggi si è allenato a parte e, vista la prossimità dell'appuntamento, la sua presenza è a rischio. Certa la sua assenza per il match di campionato di domani, lo staff medico farà di tutto per metterlo a disposizione di Cristian Chivu almeno per la panchina, in tempo per la gara che potrebbe regalare il double nazionale ai nerazzurri dopo lo scudetto.

A proposito di Lazio-Inter di domani, possibile anche il forfait di Francesco Pio Esposito, che non ha ancora smaltito il problema accusato con il Parma che l'ha costretto al cambio all'intervallo. La coppia d'attacco, dunque, potrebbe essere composta da Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny, con Marcus Thuram inizialmente a riposo.