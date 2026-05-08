Issiaka Kamate, jolly di centrocampo franco-ivoriano dell'Inter, è uno dei possibili obiettivi di mercato del Vicenza, neopromosso in Serie B. Stando al Corriere del Veneto, oltre a Luca Zanimacchia, attaccante del Modena, anche il nome del classe 2004, che in questa stagione ha esordito con la prima squadra di Cristian Chivu nel match di Coppa Italia contro il Torino, è da accostare al club biancorosso che sta lavorando alla costruzione della rosa per la prossima stagione. Il focus della dirigenza, prima di pensare agli acquisti, in questo momento è tutto sulla valutazione dei giocatori in rosa, tanto quelli in prestito che quelli di proprietà a cui bisogna rinnovare il contratto in scadenza.

Tornando a Kamate, in questa stagione, ha collezionato con l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, 36 presenze, tra campionato e Coppa Serie C, condite da sette gol e cinque assist.