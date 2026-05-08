Benjamin Pavard resta totalmente fuori dai piani dell’Inter, quantomeno allo stato attuale delle cose. Questo è l'aggiornamento offerto da Fabrizio Romano: ci si aspetta che Pavard rientri dal prestito all’Olympique Marsiglia, il riscatto non è programmato e a meno di sorprese come un eventuale arrivo di un nuovo allenatore in casa OM non sarà attivato. In ogni caso, l’Inter è aperta alla sua cessione: la sua storia in nerazzurro è considerata come già finita. Capitolo David Alaba: l'Inter si è chiamata fuori e non vuole fare l'operazione legata all'esterno austriaco, avendo altri obiettivi. 

Sezione: News / Data: Ven 08 maggio 2026 alle 20:00
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.