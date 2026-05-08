Continua, nella Procura di Milano la cosiddetta 'fase 2' dell'inchiesta sugli arbitri, con il PM Maurizio Ascione che sta ascoltando vari testimoni che appartengono al mondo del calcio che possano aiutarlo a capire se ci siano state 'pressioni' su Gianluca Rocchi, a supporto dell'ipotesi di frode sportiva in concorso che viene contestata a quest'ultimo.

Oggi, riferisce Sky Sport, sarà ascoltato Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, perché le due designazioni finite sotto la lente di ingrandimento della Procura sono quelle che sarebbero state 'combinate' il 2 aprile, a San Siro: nello specifico, la designazione, 'gradita' all'Inter, di Andrea Colombo per la gara col Bologna, e quella schermata Daniele Doveri per le sfide del finale di stagione dei nerazzurri. Si indaga per capire se in quell'incontro fosse presente anche Schenone, il cui nome 'Giorgio' comparirebbe in una intercettazione successiva tra Rocchi e Andrea Gervasoni, quella del 'loro non lo vogliono più vedere', frase che sarebbe riferita, appunto, a Doveri.

Oltre a Schenone, non indagato, verranno ascoltate altre due persone informate sui fatti, ovvero Dino Tommasi, neo designatore arbitrale, e l'ex presidente dell'AIA, Antonio Zappi.

L'audizione di Schenone, racconta Sky, è iniziata alle 10.30, negli uffici della Procura.