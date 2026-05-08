Aveva pronunciato un'espressione blasfema al termine di Fiorentina-Inter del 22 marzo scorso, terminata 1-1, rispondendo a una domanda in conferenza stampa. Espressione pronunciata a voce alta e udibile dai presenti, si legge nel procedimento. Per questo motivo il tecnico Viola Paolo Vanoli ha patteggiato un'ammenda che oggi è stata confermata in un ammontare di 2250 euro.