Anche Beppe Bergomi era presente ai funerali di Evaristo Beccalossi, grande numero 10 dell'Inter, scomparso la notte del 5 maggio scorso, all'età di 69 anni. Fuori dalla Chiesa Conversione di San Paolo, in provincia di Brescia, l'ex difensore lo ha voluto ricordare così parlando con i cronisti: "Ho tanti bei ricordi che mi legano a lui, mi ha accettato nello spogliatoio e aveva sempre il sorriso - le parole dello Zio riportate da Tuttomercatoweb.com -. A livello tecnico, sarebbe stato perfetto anche nel calcio di oggi. Quando ho fatto la mia partita di addio mi ha ringraziato per averlo riportato a San Siro. Negli ultimi tempi ci incontravamo al distributore di benzina, era entusiasta del suo impegno con la Nazionale. Ce l'hanno portato via troppo presto, come Nazzareno Canuti".