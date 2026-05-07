Marco Palestra è il protagonista della nuova puntata di 'My Skills' su DAZN, in cui Hernanes incontra, sul rettangolo di gioco, i volti della nostra Serie A. Stavolta è il turno dell'esterno, che ormai è da tempo uomo mercato. L'Inter in particolare vorrebbe portarlo a Milano la prossima estate, anche se le cifre in ballo, richieste dall'Atalanta, sono piuttosto alte. Intanto, ecco alcuni spunti dalla chiacchierata tra il Profeta e l'esterno del Cagliari.

"Vuol dire tanto per me essere considerato il miglior terzino della Serie A da FC, sono contento di questo riconoscimento. Non gioco molto, di più nell'ultimo mese, mi sono acquistato ora che le mie caratteristiche sono migliorate (ride, ndr)".

"Preferenza tra destra e sinistra? Potessi scegliere dico a destra, ma mi trovo a mio agio anche a sinistra. Non ho alcun problema a giocare su entrambe le fasce".

"Ho iniziato giocando a centrocampo, fino alla U16, poi nell'U17 erano finiti i terzini sinistri a causa di infortuni e il mister mi mise lì. La prima volta, in allenamento, ero molto arrabbiato perché non mi piaceva. Poi ho giocato la prima di campionato e ho fatto bene, dopo 3 gare mi hanno spostato a destra e ho capito che quella poteva essere la mia posizione. Ho sempre fatto prima la mezzala, poi il mediano. I piccoli devono provare un po' di tutto, anche per capire il calcio. Io probabilmente se avessi continuato da centrocampista non sarei arrivato qui. Non ero uno che rubava l'occhio".

"Per me è stato un anno bellissimo, mi ha cambiato la vita e sono contentissimo. Essere nel Team of the Season è bello, non ci avrei mai pensato a inizio anno. Mi piacerebbe che succedesse ogni anno, non è facile ma va bene così per la prima stagione".

"Mi sento pronto per il grande salto, ogni partita in questa stagione mi ha dato più fiducia. Chi gioca a calcio deve avere ambizioni che ti portano a diventare un top".

"Più usavo il mancino più sentivo di migliorare, alcune cose preferisco farle col sinistro come quando punto l'uomo. Poi a calciare sono destro. Non ci penso, mi viene naturale usare entrambi i piedi".

"Quando si è prospettata l'opportunità Cagliari i miei ex compagni dell'Atalanta mi hanno consigliato di andare perché non me ne sarei pentito. In effetti ho fatto bene".

"All'Atalanta ho giocato da piccolissimo all'anno scorso. Ho fatto esperienze bellissime, ricordo i tornei e le emozioni uniche, fino al primo anno in Serie A. Sono stato benissimo, ho solo belle parole per l'Atalanta".

"Ho vinto anch'io l'Europa League, ho giocato 10 minuti in una partita ma non sento mio il trofeo. Ho fatto andata e ritorno con il Marsiglia. La medaglia non ce l'ho, forse perché non ero convocato per la finale".