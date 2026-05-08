Se da un lato l'Inter riscatterà automaticamente Manuel Akanji dopo la vittoria dello Scudetto, come previsto dall'accordo con il Manchester City, chi gli ha fatto posto l'estate scorsa non godrà dello stesso finale. Il Marsiglia infatti ha deciso che non eserciterà il diritto di riscatto per Benjamin Pavard, che avrebbe portato nelle casse nerazzurre 15 milioni di euro, giusto la cifra che avrebbe coperto l'acquisto del cartellino dello svizzero. A questo si aggiunge un ingaggio pesante da 5 milioni netti che tornerà a pesare sulle casse nerazzurre. Insomma, la stagione sotto le aspettative dell'ex Bayern Monaco e il conseguente ritorno a Milano non sono una buona notizia per il club di Viale della Liberazione.

Però all'Inter non c'è alcun dubbio sul fatto che Pavard non vestirà i panni del figliuol prodigo. Ormai il suo tempo in nerazzurro è concluso e al suo rientro idealmente non dovrà neanche disfare le valigie. In tal senso, evidenzia la Gazzetta dello Sport, non mancano i sondaggi per il difensore francese da Turchia e Arabia Saudita, ma tutto dipenderà dal tipo di formula che sarà prospettata all'Inter. Il contratto del classe '96 scadrà infatti nel 2028 e un nuovo prestito con diritto di riscatto esporrebbe l'Inter a un ulteriore ritorno alla base nel giugno 2027, a un solo anno dalla scadenza. Con inevitabile problematica da affrontare.