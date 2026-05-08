La finale di Coppa Italia si avvicina. Lazio e Inter, avversarie anche nel tardo pomeriggio di sabato in una Serie A che ha già assegnato il tricolore ai nerazzurri, si sfideranno la sera di mercoledì 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma, dove c'è in palio l'ultimo trofeo della stagione. La Lega Serie A ha reso noto il programma della vigilia, martedì 12 maggio.

L'Inter (che la mattina alle 9.30 sosterrà l'allenamento presso il “BPER Training Centre” di Appiano Gentile con i primi 15 minuti aperti ai media) sarà protagonista con Cristian Chivu e un calciatore nella sala stampa dell'Olimpico a partire dalle ore 19. Per la Lazio è invece previsto l'allenamento mattutino a Formello alle ore 10.45, mentre il tecnico Maurizio Sarri e un calciatore bianconceleste parleranno in conferenza stampa alle 18.15, sempre nella pancia dello stadio romano.

Di seguito il programma completo:

LAZIO:

• ore 10.45: allenamento presso il “S.S. Lazio Training Center” di Formello con i primi 15 minuti aperti ai media.

• ore 18.15: conferenza stampa di Maurizio Sarri accompagnato da un calciatore nella sala stampa dello stadio “Olimpico” di Roma – durata 30 minuti.

INTER:

• ore 09.30: allenamento presso il “BPER Training Centre” di Appiano Gentile con i primi 15 minuti aperti ai media.

• ore 19.00: conferenza stampa di Cristian Chivu accompagnato da un calciatore nella sala stampa dello stadio “Olimpico” di Roma – durata 30 minuti.