Al di là della differenza tra i premi Uefa dell'anno scorso e quelli della stagione attuale, come riporta oggi il Corriere della Sera nelle previsioni di bilancio per la fine della stagione la cifra che manca è in realtà una quindicina di milioni, quelli che non arriveranno per il mancato passaggio agli ottavi di finale. Una cifra, si legge, facilmente recuperabile ma che in qualche modo inciderà anche nel mercato estivo.

Secondo il Corsera, non rinnoveranno Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian, mentre Mkhitaryan ha qualche chance. La novità più importante, leggendo il quotidiano, è che Calhanoglu dovrebbe finalmente abbracciare il Galatasaray. Proprio il turco sembra in procinto di giocare qualche minuto in campionato contro il Genoa per poi essere ancora più pronto nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como. In attacco la coppia del futuro sembra Lautaro-Esposito, mentre bisognerà capire come sarà il finale di stagione di giocatori chiave come Thuram e Barella.