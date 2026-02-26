Federico Dimarco è stato inserito nella lista dei sei candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di febbraio per la Serie A assieme a Domenico Berardi (Sassuolo), Marco Carnesecchi (Atalanta), Moise Kean (Fiorentina), Donyell Malen (Roma) e Weston McKennie (Juventus).

La selezione è stata fatta tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 23ª alla 26ª della Serie A Enilive 2025/2026. Le votazione sono aperte fino al 1° marzo.