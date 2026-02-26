L'eliminazione in Champions League, si legge su Tuttosport, rimarrà un'onta sull'annata nerazzurra. Una macchia, secondo il quotidiano, a cui si può ribattere fra tre mesi se si potranno sventolare un paio di successi: quello in campionato e quello in Coppa Italia.

Va anche ricordato come era cominciata la stagione: tra mille incognite e una campagna acquisti improntata principalmente sui giovani Under 23, affidandosi a un allenatore con 13 panchine in Serie A. L'Inter era considerata forte, ma non la principale favorita. Laddove Inzaghi ha mancato il bersaglio, Chivu ha per ora preso il volo, sbagliando alcuni scontri diretti ma per il resto schiacciando le rivali. Già le gare contro Como nell'andata delle semifinali di Coppa Italia e quella col Milan (dopo il Genoa in questo weekend) potrebbero avvicinare l'eventuale "doppietta".