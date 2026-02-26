Non solo l’Inter sulle tracce di Mile Svilar, giocatore che quest’anno sta ben impressionando alla Roma, come conferma il dato che vede la formazione giallorossa come miglior difesa nei top 5 campionati europei (solo 16 gol subiti in 26 partite). Come riportato da La Stampa sulle tracce dell’estremo difensore ci sarebbero anche diversi club di Premier League.

La base d’asta è alta e difficile da avvicinare per l’Inter: la Roma vuole 60/65 milioni di euro e starebbe già monitorando un eventuale sostituto. Nel mirino c’è non solo Kostantinos Tzolakis dell’Olympiacos, ma anche Guglielmo Vicario del Tottenham, che però sembrerebbe essere vicino proprio all’Inter per circa 20-25 milioni di euro.