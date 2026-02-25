Sadik Fofana, difensore del Lecce, è stato ospite dell'emittente locale TeleRama nel corso di 'Pianeta Giallorosso'. Nel corso del suo intervento, il giocatore togolese torna a parlare della recente sconfitta subita per mano dell'Inter al Via del Mare: "“Dobbiamo essere onesti, mancano 12 partite, quindi anche contro una squadra come l'Inter si potevano prendere dei punti. Abbiamo comunque fatto una discreta partita, anche perché loro hanno segnato da due calci piazzati. Nel calcio la fortuna può andare e venire, e se abbiamo concesso solo gol su corner questo la dice lunga sulle nostre possibilità, ma dobbiamo creare di più”.