Secondo più indiscrezioni di mercato, Lukas Horníček, portiere del Braga, sarebbe un serio candidato per essere il successore di Yann Sommer tra i pali dell’Inter nella prossima stagione. A raccontare chi sia e cosa ci sia di vero in questi rumors, ecco Bernd Gabriel, CEO della mentormanagement, l’agenzia che cura gli interessi dell’estremo difensore.
Che tipo di estremo difensore è Lukas Horníček?
“Lukas è un portiere eccezionale. Sebbene il suo talento sia stato riconosciuto fin da giovane, non è un portiere che affronta ogni fase del suo sviluppo a tutta velocità. Affronta ogni fase con metodo, eppure avanza costantemente. Ciò che lo distingue in particolare è la sua calma stoica. È impossibile leggere le emozioni sul suo volto. Ecco il motivo per cui viene chiamato Iceman. Per quanto riguarda le sue capacità calcistiche, ha fatto enormi progressi con i piedi. In uno stile di gioco basato sul possesso palla sotto la guida dell'allenatore Carlos Vicens, questa è una qualità particolarmente importante. Un altro punto di forza di Lukas diventa evidente anche qui: poiché il Braga gode spesso di un'alta percentuale di possesso palla, è fondamentale che Lukas rimanga completamente concentrato nonostante a volte abbia lunghi periodi senza molta azione. Per le squadre di vertice, questa è una competenza fondamentale per il ruolo di portiere. Inoltre, Lukas colpisce per i suoi riflessi eccezionali e la sua presenza imponente. La sua altezza di 1,99 metri supporta naturalmente questa presenza”.
È stato definito il nuovo Cech.
“L’ho chiesto a Martin Shejbal, suo ex allenatore dei portieri al FK Pardurice, lui è stato il primo ad accorgersi del talento di Lukas. Questo paragone è stato fatto all'inizio. Da un lato, voleva sottolineare che Petr Čech ha mostrato una crescita costante nel corso della sua carriera, non solo nelle sue capacità di portiere, ma anche nella crescita dei club che ha rappresentato. Solo più avanti nella sua carriera Čech ha militato tra i pali dei club più importanti. In Repubblica Ceca, Čech è ampiamente considerato il più grande portiere ceco di tutti i tempi per via del suo completo bagaglio di abilità. Gli esperti considerano Lukas il portiere della Repubblica Ceca che più si avvicina a questo profilo”.
Oggi è stato accostato a Courtois e Donnarumma.
“Personalmente, non avevo mai sentito questo paragone prima. Tuttavia, se si considera lo stile di gioco di questi tre portieri di punta, il paragone è comprensibile. Sono tutti caratterizzati da grande compostezza e sono abituati a negare le spesso scarse occasioni concesse dalle loro squadre”.
Come vede il futuro di Lukas? Quali sono i suoi obiettivi?
“Credo che Lukas differisca poco dalla maggior parte dei portieri sotto questo aspetto. La sua motivazione principale è, ovviamente, giocare per la Nazionale, idealmente su un palcoscenico importante come un Europeo o un Mondiale. Il secondo grande obiettivo è sicuramente mettersi in mostra sui grandi palcoscenici, in Champions League o nei rispettivi campionati nazionali di punta. Allo stesso tempo, è fortemente motivato a crescere come persona e a migliorare costantemente le sue capacità di portiere”.
Cosa ci può dire dell’interesse dell’Inter?
“Non posso rispondere a questa domanda con assoluta certezza. Ho sentito spesso parlare dell'interesse dell'Inter, soprattutto da giornalisti ben informati... È vero che Lukas ha attirato l'attenzione anche di altri club, ad esempio della Premier League. Allo stato attuale delle cose, sarà sicuramente un'estate di calciomercato entusiasmante e movimentata”.
Sarebbe pronto per l’Inter?
“In termini di qualità, Lukas è sicuramente pronto per un grande club. Tuttavia, credo anche che abbia tratto grande beneficio dalla sua crescita costante e graduale finora. Durante la sua permanenza al Braga, ha tratto enorme beneficio dalla speciale fiducia dell'allenatore dei portieri Eduardo Carvalho. Eduardo ha la capacità di comprendere appieno Lukas come persona e di tirar fuori il meglio da lui. Nel corso degli anni, si è sviluppato tra loro un eccezionale livello di fiducia reciproca. La pazienza di lavorare per molte ore su piccoli e costanti miglioramenti sta ora dando i suoi frutti”.
A quanto ammonta il valore del suo cartellino?
“Esiste una clausola rescissoria ufficiale di 30 milioni di euro, il che non è un segreto. Sappiamo anche che in Spagna e Portogallo le clausole rescissorie sono spesso viste come un punto di partenza per le trattative. Pertanto, credo che una cifra intorno ai 20 milioni di euro possa essere realistica. Tuttavia, è anche vero che Lukas ha un contratto con il Braga fino all'estate del 2028, il che significa che l'ultima parola spetta al club”.
Chi è il suo idolo?
“Credo che Petr Čech sia, in un certo senso, un modello. Il suo percorso professionale è simile a quello di Lukas e alla fine lo ha reso uno dei migliori portieri al mondo del suo tempo”.
Cosa possiamo aggiungere su Lukas?
“Che è estremamente popolare a Braga e la sua personalità gioca un ruolo fondamentale in questo. È molto pragmatico e umile, ma per lui è sempre stato importante mostrare rispetto per il club e per il paese in cui gioca. Ecco perché imparare e padroneggiare la lingua è stato così importante per lui. Oggi parla un portoghese perfetto. E ovunque lo porti il futuro, inizierà a imparare la lingua locale il più rapidamente possibile per comunicare con la gente di quel paese nella loro lingua”.
Autore: Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
