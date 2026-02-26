Oltre alla delusione per l'aspetto sportivo, l'eliminazione in Champions League potrebbe portare come ulteriore conseguenza, secondo Tuttosport, la cessione di un giocatore importante. Alcuni contratti sono in scadenza: Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan. Il che significa che ci sono degli elementi da inserire per ragioni numeriche e potrebbero essere finanziati con un addio.

Gli indiziati, secondo il quotidiano, sarebbero Thuram, Bisseck, Dumfries, ma anche Frattesi e Calhanoglu, sempre che non arrivino proposte indecenti per i vari Bastoni, Dimarco e Pio Esposito, ad oggi ritenuti intoccabili. Nell'articolo si specifica anche che i 65 milioni di differenza rispetto allo scorso anno nei premi Uefa non condizioneranno i conti più di tanto, perché il bilancio è nettamente migliorato rispetto agli anni scorsi. Potrebbero però incidere sul mercato. Tra estate 2025 e gennaio 2026 è rimasto un tesoretto di una ventina di milioni che verrà utilizzato per riscattare Akanji (a 15), ma poi resterebbero fuori un portiere (Vicario?), uno o due difensori centrali e un centrocampista. In quest'ultimo caso è quasi certa la recompra di Stankovic.

Per il colpo mediatico da 40-50 milioni a cui sta riflettendo Oaktree, invece, servirà eventualmente cedere qualcuno di importante: Thuram (50-60 milioni), Bisseck (30-35) e Dumfries (25 di clausola), ma chiaramente andrebbero poi sostituiti anche loro.