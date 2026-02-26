Dopo le forti critiche e lo stop imposto dal designatore Gianluca Rocchi, tornerà ad arbitrare nel fine settimana l'arbitro Federico La Penna, direttore di gara di Inter-Juventus. A La Penna, fermato in particolare per la valutazione sul contatto Bastoni-Kalulu nel corso del derby d'Italia, è stata affidata la direzione di Sudtirol-Venezia in Serie B, sabato pomeriggio alle 16.

