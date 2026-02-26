Si avvicina il ritorno tra i convocati di Hakan Calhanoglu, che punta a tornare a disposizione di Cristian Chivu per Inter-Genoa, gara di campionato in programma sabato sera, a San Siro. Secondo quanto racconta Sky Sport, oggi, il centrocampista turco si è allenato per il secondo giorno consecutivo in gruppo, un indizio sul fatto che il suo rientro è imminente. Se lavorerà così anche nella rifinitura di domani, Chivu potrà contare sull'ex Milan almeno dalla panchina. 

Sezione: Focus / Data: Gio 26 febbraio 2026 alle 12:42
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
