Il Corriere della Sera evidenzia oggi la differenza nel cammino di Cristian Chivu tra campionato e Champions League. In Serie A viaggia a 64 punti in 26 partite, miglior tecnico debuttante nella storia dell'Inter e migliore in assoluto dagli anni Trenta. La proiezione è a 92-93 punti.

Per contro in Champions League il suo predecessore Inzaghi aveva perso 4 volte nelle ultime 30 partite, Chivu è andato ko 5 volte in 10 gare. Dati che rafforzano una convinzione: in cima ai desideri c'è lo scudetto. Lo ha d'altronde sottolineato a caldo anche Barella dopo la sconfitta al ritorno col Bodo dicendo, sul fatto che l'obiettivo è il campionato: "Lo è da agosto". Come a dire che non ci sono discussioni.